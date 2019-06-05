İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramının 2'inci gününde Arnavutköy'de Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programa katıldı. Düzenlenen programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Teker teker hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Soylu, vatandaşların fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN NAMAZ HAKKINDA KONUŞTU

Süleyman Soylu, kıldığı bayram namazıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan yorumlarla da değinerek ömründe namaz kılmayan, cami yolu bilmeyen herkesin konuştuğunu ifade etti. Soylu, "Namazı kıldıran hoca müftü vekilimiz, şaşırdı rükuya gideceğine secdeye gitti. Ben de hocanın arkasındayım, rükuya gidip 3 defa 'Sübhane Rabbiye'l-Azim' dedim hocayı uyardım hoca hemen kalktı. Sosyal medyada kıyamet koptu o aşağıya eğildi, o yukarıya. Ömründe namaz kılmayan adamlar, cami yolu bilmeyen adamlar hepsi konuşmaya başladı" diye konuştu.