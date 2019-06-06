Kazadan 100 gün sonra öldü

Olay, 24 Şubat 2019 günü Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynel Dağlı (80) karşıdan karşıya geçerken Uğur O. idaresindeki 17 FE 382 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
CENAZESİ YOZGAT'A GÖNDERİLDİ
Kaldırıldığı Derince Araştırma Hastanesi'nde uzun bir süre tedavi gören Dağlı, son olarak İzmit'te özel bir hastaneye sevk edildi. Ama buradaki tedavilere yanıt vermeyen Dağlı, kazadan 100 gün sonra yaşamını yitirdi. 5 çocuk babası olan Dağlı'nın, yapılan nakil işlemleri ardından cenazesi defnedilmek üzere memleketi Yozgat Akdağmadeni'ne gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz