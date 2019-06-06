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Özel öğrencilerden anlamlı bayramlaşma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.
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ÖZEL ÖĞRENCILERDEN ANLAMLI BAYRAMLAŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı. Huzurevi sakinleri bu özel bayramlaşma için memnuniyetlerini ifade etti.

HUZUREVİ SAKİNLERİNİ ZİYARET ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 17- 35 yaş aralığında bulunan eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla önemli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda öğrenciler Ramazan Bayramı nedeniyle Kocaeli Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

KURABİYE HAZIRLADILAR

Huzurevi sakinleri ile bayramlaşmaya gitmeden önce özel öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek mutfağa girdi. Özel öğrenciler Huzurevi sakinleri için kurabiye yaptı. İki farklı kuşağın bir araya geldiği ziyarette sıcak bir sohbet gerçekleşti. Özel öğrenciler tarafından ziyaret edilen Huzurevi sakinleri öğrencilere ziyaretten dolayı mutluluklarını ifade etti. Özel öğrenciler büyükleri ile tek tek bayramlaşarak günün anısına hatıra fotoğrafı çekilip yaptıkları kurabiyeleri ikram ettiler.

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