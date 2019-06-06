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Bayram günü büyük fabrika yangını!

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Karayel Sokak üzerinde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün depoyu etkisi altına alırken olay yerine çevre ilçeler ve İstanbul'dan da takviye ekipler sevk edildi. Sürekli patlamaların meydana geldiği depodaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken depo içinde de 3 işçinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yerindeki ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor. 

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Yorumlar

(1)
01

Babacan - İşi bozulan patronlar fabrikalarını birer birer yakıyor boş fabrikalar nasıl oluyorda yanıyor insanın aklına başka bir şey gelmiyor

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 12:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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