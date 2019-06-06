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Bayram günü feci yangın

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Karayel Sokak üzerinde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün depoyu etkisi altına alırken olay yerine çevre ilçeler ve İstanbul'dan da takviye ekipler sevk edildi. Sürekli patlamaların meydana geldiği depodaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken depo içinde de 3 işçinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yerindeki ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor. 

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