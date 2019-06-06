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İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu havalimanında VIP bölümünden alınmadı. İmamoğlu, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla içeri alınmadığını iddia etti.
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Karadeniz turuna çıkana CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a dönüş için gittiği Orgi Havalimanı'nda VIP bölümünden içeri alınmadı. İmamoğlu, "Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için Vali bey talimat vermiş" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TrabzonGiresun ve Ordu'da halka hitap etti.Gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Orgi Havalimanına giden Ekrem İmamoğlu'nun VIP bölümünü kullanmasına izin verilmedi.

"DEVLET ADAMLIĞI GÖREVİNİ YAPAMADI"

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un emriyle VIP salonuna alınmadığını iddia eden Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için talimat vermiş. Biz öbür kapından da gireriz. Vali bey, devlet adamlığı görevini yapamadı. Bizim miting konusunda da il başkanımızın verdiği bilgiye göre 'Erken kessinler yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali bey devlet adamı değilmiş, Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş."

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