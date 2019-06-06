DSP ailesi bayramlaştı 

Demokratik Sol Parti (DSP), örgütü bayramın ikinci günü il binasında bayramlaştı. Bayramlaşma programına İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, il yöneticileri ve parti örgütü katılım sağladı. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen bayramlaşma programında tatlı ve çikolata ikramı yapıldı. Her bayram bir araya gelerek geleneği sürdürdüklerini kaydeden Başkan Dedeoğlu, “Örgütümüz ile bir araya gelerek bayramlaşıyoruz. DSP ailesi olarak önce ilimize sonra ülkemize hayırlı ve huzurlu bayramlar diliyoruz” sözlerini kullandı. Ekin EKEN