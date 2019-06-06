Coşkun Sabah konserine Jandarma engeli

İlimizin tatil beldesi Kandıra Kerpe’de önceki hiç yakışık almayan bir olay yaşandı. Bölgenin tek ve en büyük oteli Gaia Besch Otel “Yaz Sezonunu” Ramazan Bayramının ikinci günü ünlü sanatçı Coşku Sabah konseri ile açmak istedi. Seçkin konukların ve tatilcilerin akın ettiği otelde Coşkun Sabah konseri kısa kesmek zorunda kaldı. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığından gelen ekipler “şikâyet var müziği kapatın” talimatı davetlilerin ve sanatçı Coşkun Sabah’ın canını sıktı. Otel’de tatil yapan ve konseri izlemeye gelenler yapılan uygulamayı alkışlarla protesto ederek tepki gösterdi.

HİÇ YAKIŞIK ALMADI

Oldukça keyifli ve eğlenceli başlayan Coşkun Sabah konseri gecenin ilerleyen saatlerinde hüsranla son buldu. Coşkun Sabah en güzel parçalarını ilimizin Kandıra İlçesi Kerpe Sahilinde bulunan Gaia Besch Hotel’de, hayranları için söylemeye başlamıştı. Ancak tatilcilerin tam eğlenmeye başladığı sıralarda saat 23.00 olmadan İlçe Jandarma komutanlığından gelen ekip “Şikayet var müziği kapatın” talimatı, ünlü sanatçı ve tatilcilerde büyük şok etkisi yarattı. Son parçasını seslendirdikten sonra sahneden apar topar inerek Coşkun Sabah Kerpe’yi terk etti.

TATİLCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Otelde konaklayan tatilciler biz buraya tatile konseri izlemeye geldik. Burası tatil bölgesi saat: 23.00 olmadan müziği kapatın talimatı da ne demek. Kaç gündür burada otelde konaklıyoruz tam karşımızda Kerpe’nin içinden gece saat 02.00’ye kadar müzik sesleri geliyor şikayet yok diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bazı konuklar ise “ Meskenden tamamen ayrı böyle bir otelde müziği kapatın talimatı Coşkun Sabah’a çok büyük ayıp oldu dedirtti. Tatil demek eğlence demek böyle bir zihniyette burada turizm gelişmez bizde bir daha buralara gelmeyiz” yorumlarında bulundular. Otelde konaklama yapan yabancı tatilcilerde yaşanan olaylara bir anlam veremeyerek şaşkın gözlerle yaşananları izlediler.

OTELİ KAPATIP GİDELİM Mİ İSTİYORLAR?

Turizm bölgesi olma yolunda önemli adımların ve yatırımların yapıldığı ilimizde olur olmadık engellerle turizmin önüne taş konuluyor. Otel sahibi ve işletmecisi Tekin Alkan “ Biz otelimizi tüm prosedürleri yerine getirerek işletiyoruz. Burayı aile oteli yaptık, herkes gönül rahatlığı ile eğlenmeye ve konaklamaya geliyor. Yıllardır sürekli Jandarma tarafından bir engelle karşılaşıyoruz. Bugün burada 75’in üzerinde çalışanımız var. O zaman biz otelimize kilit vurup buraları terk edelim bunu mu istiyorlar?” dedi.

TEŞVİK EDECEKLERİNE ENGEL OLUYORLAR

Alkan, “Konser için gerekli izinlerin alınmış olmasına rağmen böyle bir uygulama yapılması şaşkınlık yarattı. Alkan “Kerpe’de adam kayırıyorlar. Bizim kimseden korkumuz yok. Anlımız açık başımız dik. Sanatçımıza ve misafirlerimize çok büyük ayıp ettiler. Böyle bir zihniyet ile Kerpe’de tam anlamı ile bir turizm bölgesi olamaz. Yazıklar olsun. Destek göreceğimize teşvik edileceğimize sürekli engelleniyoruz” dedi.

TATİLCİLER ÇOK KIZDI

Konser jandarmanın gelip uyarı yapmasından kısa bir süre sonra sonlandırıldı. Ancak otelin hemen karşısı Kerpe’den gece yarılarına kadar gelen bangır bangır müzik seslerine hiç müdahale edilmemesi tatilciler tarafından kayıt altına alınarak sosyal medya hesaplarından tepkiler yağdıracaklarını açıkladılar. Bülent EKİNCİ