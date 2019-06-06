Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren Oğuz Şerifalioğlu ilk olarak Gebze Konak Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şerifalioğlu Gebze Medicalpark Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Oğuz Şerifalioğlu’nun bazı kalp damarlarının tıkalı olduğu öğrenildi.
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Oğuz Şerifalioğlu kalp krizi geçirdi
Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu kalp krizi geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz