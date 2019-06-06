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Oğuz Şerifalioğlu kalp krizi geçirdi

Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu kalp krizi geçirdi.
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Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren Oğuz Şerifalioğlu ilk olarak Gebze Konak Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şerifalioğlu Gebze Medicalpark Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Oğuz Şerifalioğlu’nun bazı kalp damarlarının tıkalı olduğu öğrenildi.

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