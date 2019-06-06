Kocaelispor, dilenci olmayacak...

KENDİ KENDİNE YETEBİLECEK YAPI…

Başkan adayı Özön, sanayicileri listesine alarak “Kentte bir dilencilik havası yaratmak istemiyoruz. Kocaelispor kendi gelirleriyle ayakta durabilen bir yapıya kavuşmalı ve sürekli bir gelir oluşturmalı. Bunun için güçlü isimleri listemize aldık. Yoğun ilgi görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

KONGRE 14 HAZİRAN’DA…

Bugün çoğunluk toplanamayacağı için önümüzdeki hafta 14 Haziran’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kongre için çalışmalar sürerken, sadece 533 üyenin oy kullanabilecek olması tartışması da sürüyor. Yönetim kurulu, aidatını ödemeyenlere oy kullandırmayacak.