Kocaelispor, dilenci olmayacak...

KENDİ KENDİNE YETEBİLECEK YAPI…
Başkan adayı Özön, sanayicileri listesine alarak “Kentte bir dilencilik havası yaratmak istemiyoruz. Kocaelispor kendi gelirleriyle ayakta durabilen bir yapıya kavuşmalı ve sürekli bir gelir oluşturmalı. Bunun için güçlü isimleri listemize aldık. Yoğun ilgi görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.
KONGRE 14 HAZİRAN’DA…
Bugün çoğunluk toplanamayacağı için önümüzdeki hafta 14 Haziran’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kongre için çalışmalar sürerken, sadece 533 üyenin oy kullanabilecek olması tartışması da sürüyor. Yönetim kurulu, aidatını ödemeyenlere oy kullandırmayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Baç - Baktilar borclar azaldi......tahir baskanda destek olacak.....kokuyu aldilar......
Kocaelisporlu - Yöneticilik Yaparken Bu Kaç para verdi de başkanlığa aday oldu açıklasın ???
BAHRİ YAVUZ’un YANINDAYIZ...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.