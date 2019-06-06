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Spor camiası tek vücut

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Spor Taban Birlikleri Bayramlaşma Töreni, camiayı kenetledi. Pazar günkü kongre öncesi tek aday olan mevcut başkan Murat Aydın moral depoladı
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SALONDA YER KALMADI…

Hasan Doğan Amatör Spor Evi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Taban birlikleri yöneticileri törene katılırken adata, gövde gösterisi de yaptı. Şeker Bayramının birinci günü, birlik ve beraberliği pekiştiren törene, uzun bayram tatiline rağmen yoğun katılım vardı. Salonu hınca hınç dolduran taban birlikleri yönetim kurulu ve üyeleri, bayramlaşmaya adeta akın etti. Birçok kişi ayakta kaldı. Ev sahipliği görevini üstlenen KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, konuklarına teşekkür etti. 

KIRGIZ SİTEMLERE YANIT VERDİ

KASKF Başkanı Murat Aydın, Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı Süleyman Karadaş, KASKF eski Başkanı Rafet Kırgız konuşma yaptılar. Başkan Murat Aydın, bayramlaşmaya katılan amatör spor kulüpleri temsilcilerini tek tek kapıda karşılarken, bayramlaştı ve konuşmasını yaptı. Aydın “Uzun zamandır birlikte çalıştığımız yol arkadaşım, Futbol İl Temsilcim, aynı zamanda, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa’ya, bundan sonra iş hayatında başarılar diliyorum" dedi. Bu sırada Mithat Ağa göz yaşlarını zor tuttuğu gözlendi ve Aydın’a teşekkür etti. Daha sonra söz alan Rafet Kırgız konuşmasında farklı bir konuya değinerek “Serhan Gürkan’ın iftarına katıldığım için bazı tepkiler oldu. Kocaelispor için hangi aday olursa olsun, biz her zaman desteğe varız. Kocaelispor bizim takımımız. İyi günlerde de kötü günlerde de kulübümüzle hep beraber olduk” dedi. 

PROTOKOL YERİNİ ALDI

Törende ayrıca İl Hakem Kurulu Yöneticisi Ali Ünüvar ve Kocaeli Antrenörler Derneği Cengiz Başkan Vekili Cengiz Dinar, Gözlemci Bekir Yümnü, Hakemler Derneği Başkanı Avukat Özhan Kurt protokoldeki yerini aldı. İl Hakem Kurulu Hakem atama sorumlusu Mitat Atalay, Gölcükspor eski as başkanı Adem Ellibeş de kısa birer konuşma yaparak bayramı kutladı. Bayramlaşma töreni öncesinde taban birlikleri salonu doldururken, herkes 9 Haziran’da yapılacak KASKF Seçimi öncesined birlik ve beraberlik mesajları verdi. Seçime tek listeyle gidilmesi ve sadece Murat Aydın’ın aday olması, doğal olarak heyecanının dozunu azaltmış gözüktü. 

Bugün 13:08 TSİ - Spor

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