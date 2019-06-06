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Hakemler bayramlaştı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) geleneksel bayramlaşması, KASKF Amatör Evi 2 inci katında bulunan hakemler derneği salonunda kutlandı.

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Birçok hakemin tatilde olması nedeniyle, katılım yoğun olmadı. Bayramlaşma törenine dernek şube başkanı Avukat Özhan Kurt, İl Hakem Kurulu Atama sorumlusu Mitat Atalay, gözlemci Bekir Yümnü ve Ali Ünüvar, bayan hakemleri Melisa Yağbosan ve Elif Öztürk katıldı. Başkan Kurt, törene takılan hakemlere teşekkür ederken, yeni sezon için başarılar diledi. Yurt hakemlere yaptığı kısa konuşmada “Kocaeli camiası sizden her zaman başarılı olmanızı istiyor. Çünkü hakemlik kolay iş değil. Maalesef sizin görev yaptığınız maçlarda, fazla hata yapma lüksünüz yok. Göreviniz her yönüyle zor bir meslek" dedi. Daha sonra Kurt, kolonya ve çikolata ikram etti. Ahmet AKAY

Bayramlaşmaya katılan hakem ve gözlemciler: 

Mustafa Çalışkan

Halim Yılmaz

Erhan Atakay

Ömer Tan

Kadir Yılmaz

Ömer Yılmaz

M.Ali Vardar

Efe Ünüvar

Burak Celep

Tuncay Çetinkaya

Engin Uğur

Hanifi Dumlu

Bugün 13:10 TSİ - Spor

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