Hakemler bayramlaştı

Birçok hakemin tatilde olması nedeniyle, katılım yoğun olmadı. Bayramlaşma törenine dernek şube başkanı Avukat Özhan Kurt, İl Hakem Kurulu Atama sorumlusu Mitat Atalay, gözlemci Bekir Yümnü ve Ali Ünüvar, bayan hakemleri Melisa Yağbosan ve Elif Öztürk katıldı. Başkan Kurt, törene takılan hakemlere teşekkür ederken, yeni sezon için başarılar diledi. Yurt hakemlere yaptığı kısa konuşmada “Kocaeli camiası sizden her zaman başarılı olmanızı istiyor. Çünkü hakemlik kolay iş değil. Maalesef sizin görev yaptığınız maçlarda, fazla hata yapma lüksünüz yok. Göreviniz her yönüyle zor bir meslek" dedi. Daha sonra Kurt, kolonya ve çikolata ikram etti. Ahmet AKAY
Bayramlaşmaya katılan hakem ve gözlemciler:
Mustafa Çalışkan
Halim Yılmaz
Erhan Atakay
Ömer Tan
Kadir Yılmaz
Ömer Yılmaz
M.Ali Vardar
Efe Ünüvar
Burak Celep
Tuncay Çetinkaya
Engin Uğur
Hanifi Dumlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz