En somut örnek ise Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi oldu. Bu yıl Belediye Derince’nin şampiyon olup, 3.Lig’e çıkmasıyla beraber, otomatikman ligde kalan Çayırovaspor’a herhangi bir destek vermeyeceğini açıklayan Çiftçi, kulübün gençlerle BAL’da yer almasını öğütledi.
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Başkan Çiftçi, tüm kapıları kapattı
Profesyonel ve yarı profesyonel yapıdaki kulüplerin mali yükünün artması ve belediyelerin bu noktada yetersiz kalması, kulüplerin de kapanma aşamasına gelmesi nedeniyle, belediye başkanları da kesenin ağzını kapattı.
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Yorumlar
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izmitli - başkan kesinlikle haklı. yasa da bunu istiyor. istese de belediyeler bu asalak klüplere para aktaramaz
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