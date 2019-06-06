Başkan Çiftçi, tüm kapıları kapattı

En somut örnek ise Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi oldu. Bu yıl Belediye Derince’nin şampiyon olup, 3.Lig’e çıkmasıyla beraber, otomatikman ligde kalan Çayırovaspor’a herhangi bir destek vermeyeceğini açıklayan Çiftçi, kulübün gençlerle BAL’da yer almasını öğütledi.