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Formalite maçı Derince GB’nin 3-0

U13 Futbol Ligi’nde heyecan hafta sonu da devam edecek. Alt sıralarda bulunan ve sondan ikinci hafta maçına çıkan Derince Gençler Birliğispor ile Çamlıtepespor Derince Suni Çim Stadı’nda karşı karşıya geldi.