Formalite maçı Derince GB’nin 3-0

5’inci sırada bulunan Derince ekibi, Çamlıtepespor’u 3-0 yendi ve puanını 18’e çıkardı. Çamlıtepespor ise 7’inci sırada, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kaldı. Derince Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Derince, zorlanmadan kazandı. Ahmet AKAY
DERİNCE GBSPOR: 3
ÇAMLITEPESPOR: 0
STAT: Derince (U.13 C)
HAKEM: Hakan Sarısoy ***
DERİNCE GBSPOR: Efe ***, Mehmet ***, Mustafa ***, Metehan ***, Arda ***, Tuna *** (Burak **), Emirhan *** (Batuhan **), Eray *** (Cihan **), Seçkin *** (Ahmet Can **), Kerem *** (Eren **), Ahmet ***
ÇAMLITEPESPOR: Rakan **, Zafer **, Batuhan **, Cuma **, Eray ***, Davul **, Ramazan ***, Murat ** (Eren **), Serhat ** (Ertan **), Ümit **, Atakan ** (Ertan **)
GOLLER:Seçkin DK.25-27, Ahmet Can DK.59
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz