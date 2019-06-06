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Formalite maçı Derince GB’nin 3-0

U13 Futbol Ligi’nde heyecan hafta sonu da devam edecek. Alt sıralarda bulunan ve sondan ikinci hafta maçına çıkan Derince Gençler Birliğispor ile Çamlıtepespor Derince Suni Çim Stadı’nda karşı karşıya geldi.

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5’inci sırada bulunan Derince ekibi, Çamlıtepespor’u 3-0 yendi ve puanını 18’e çıkardı. Çamlıtepespor ise 7’inci sırada, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kaldı. Derince Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Derince, zorlanmadan kazandı. Ahmet AKAY

 DERİNCE GBSPOR: 3

ÇAMLITEPESPOR: 0

STAT: Derince (U.13 C)

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

DERİNCE GBSPOR: Efe ***, Mehmet ***, Mustafa ***, Metehan ***, Arda ***, Tuna *** (Burak **), Emirhan *** (Batuhan **), Eray *** (Cihan **), Seçkin *** (Ahmet Can **), Kerem *** (Eren **), Ahmet ***

ÇAMLITEPESPOR: Rakan **, Zafer **, Batuhan **, Cuma **, Eray ***, Davul **, Ramazan ***, Murat ** (Eren **), Serhat ** (Ertan **), Ümit **, Atakan ** (Ertan **)

GOLLER:Seçkin DK.25-27, Ahmet Can DK.59

Bugün 13:14 TSİ - Spor

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