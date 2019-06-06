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Fabrika yangınında 4 işçi hayatını kaybetti

Çayırova'daki tekstil fabrikası yangınında ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim plan fabrikada 4 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, bina içerisinde ısıyı düşürerek ölen işçilerin cesetlerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yanan fabrikanın alevlere teslim olduğu anlar havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın alev alev yanma anları görünüyor.

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet diliyorum işçi kardeşlerimize,bayram günü böyle acı haber içimizi yaktı!

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 15:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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