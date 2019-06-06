Fabrika yangınında 4 işçi hayatını kaybetti

Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim plan fabrikada 4 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, bina içerisinde ısıyı düşürerek ölen işçilerin cesetlerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan yanan fabrikanın alevlere teslim olduğu anlar havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın alev alev yanma anları görünüyor.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet diliyorum işçi kardeşlerimize,bayram günü böyle acı haber içimizi yaktı!
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