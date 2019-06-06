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Periler de kemer sıkacak!..

Belirsizlik ortamında endişe yaşatan İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımıyla ilgili düşünceler berraklaşmaya başladı. Bu yıl şartlar çok daha zor olmasına rağmen, geç en yıldan daha düşük rakamlarla anlaşma yapılacak
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BÜTÇE KÜÇÜLECEK

Mevcut teknik kadro, bayram öncesindeki değerlendirmede, gelecek yıl 4 takımın ligden düşecek olması nedeniyle, şarların daha zorlaşacağını açıklaması üzerine, daha geniş bütçe istemesine rağmen, yönetim kurulu, tam tersine kısıtlamaya gidiyor. Geçen seneki rakamları bile uçuk bulan yönetim, bu yıl daha mütevazı bir kadro kurmakta kararlı gözüküyor. Bu da, 2 yerine 4 takımın küme düşürüleceği bu sezon, işimizin daha zor olacağını gösteriyor. 

İŞİMİZ DAHA ZOR

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde, dev bütçeli Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çukurova gibi takımlarla boğuşan İzmit Belediyespor, ilk 8 arasına giremezken, küme de düşmeyerek, orta sırada ligi bitirmişti. Yeni sezonda ise bu basamağın bile uzak kalabileceği görülüyor. Yönetim kurulu, geçen seneki uçuk rakamları ödeyemeyiz” derken, ayağını yorganına göre uzatıyor. Bayram sonrasında görüşmeler başlayacak.

Bugün 14:41 TSİ - Spor

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