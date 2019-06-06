Personelin alacakları ödendi

Bir süredir alacakları biriken kulüp personelinin tüm alacakları barlam öncesinde ödendi ve herkes bayram tatiline rahat çıktı. Bu arada sporcuların alacakları da ödendi ve sıkıntı kalmadı. Kulüp müdürlüğüne getirilen Mithat Ağa bu konuyla bizzat ilgilenirken, kimseyi mağdur etmedi.