Bir süredir alacakları biriken kulüp personelinin tüm alacakları barlam öncesinde ödendi ve herkes bayram tatiline rahat çıktı. Bu arada sporcuların alacakları da ödendi ve sıkıntı kalmadı. Kulüp müdürlüğüne getirilen Mithat Ağa bu konuyla bizzat ilgilenirken, kimseyi mağdur etmedi.
Bugün 14:41 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:43 TSİ
Personelin alacakları ödendi
İzmit Belediyespor’da bayram öncesinde çifte sevinç yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz