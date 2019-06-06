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Gülen dosya sayısını azaltıyor

1 yıllık 2.Lig macerasından sonra yeniden 3.Lig’e düşen Darıca Gençlerbirliği A.Ş.’nin Başkanı Arif Gülen, iki haftasını transfer engelini kaldırmakla uğraşarak geçiriyor.

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Tüm yoğunluğunu lisans engelini aşmak için artıran başkan Gülen, eski kaptan Uğur Daşdemir’den olumlu yanıt alarak moral kazanmıştı. Futbolcularla bire bir görüşme gerçekleştiren Gülen, yaptığı açıklamada “Darıcalı spor severlerin, iş adamlarının, esnafın, taraftarın ve halkımızın da çorbada tuzlarının olacağı bir dizi kampanyalar ve etkinlikleri hayata geçireceğiz” dedi. 

3 MİLYON LİRA LAZIM

Gülen “Geçmişte yapılan hatalar nedeniyle Darıcalı halktan uzaklaştırılan camiamızı, yeniden halkın yüreğine ve aklına işlemek istiyoruz. Düştüğümüz yerden hep birlikte kalkacağız. Önümüzde 3 milyon TL gibi bir transfer yasağımız bulunuyor. Aşılamayacak bir rakam değil, ancak bunu hep birlikte başarmak istiyoruz. İlk olarak yasağa neden olan futbolcularla bire bir görüşeceğim. Bu hafta bu görüşmelere başlıyoruz. Darıca G.B.'ni hep birlikte düştüğü yerden kaldıracağız'' dedi.

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