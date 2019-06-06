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KOSDER'e yine tam not

Yıllardır bir çok organizasyona ev sahipliği yapan ve Kocaeli Rallisi gibi bir markayı yaratan Kocaeli Otomobil Sporları Derneği (KOSDER), Kartepe Tırmanma Yarışı’ndan da tam not aldı. Başkan Ceyhun Yalçın haklı gururu yaşadı
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2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3’ncü ayağı, Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde gerçekleştirildi. Derbent – Kartepe parkurunda düzenlenen yarışmada dereceye girenlere kupaları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman verdi.

4 KATEGORİDE MÜCADELE

Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3’ncü ayağında araçlar, 4 ayrı kategoride mücadele ederken, saat 10.00-11.00 arasında antrenman çıkışları sonrasında zamana karşı yarışlar başladı. 5,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli yarış, Kartepe Derbent’teki Bayrak Tepe Cafe önünden start aldı.

 

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kartepe Tırmanma yarışında ilk çıkışı 13.00'te, ikinci çıkışı 14.30'da ve üçüncü çıkışı da 16.00'da yapıldı. Yarışların startını, Kartepe Belediye Başkanı Kocaman verdi. Yarışlar sonunda 1’nci Kategoride 1.Murat Can Şen, 2’nci Hakan Solay oldu. 2’nci Kategoride Yiğit Sercan Yalçın 1’nci, Nizamettin Kaynak 2’nci, Alper Yıldız ise 3’ncü oldu. 3’ncü Kategoride Refik Bozkurt 1’nci, Erdal Etyemez 2’nci, Tansel Tunca 3’ncü oldu. 4’nci Kategoride Emin Cem Yalın 1’nci, Uğur Soylu 2’nci, Selim Bacıoğlu 3’ncü, Tuğrul Köselerden 4’ncü oldu. En iyi parkur zamanlamasını Emin Cem Yalın elde ederken, En iyi takım ise GP Garajı oldu.

Bugün 14:43 TSİ - Spor

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