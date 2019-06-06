Yapımı hızla devam eden ve rötuşlar yapılan statla ilgili görselleri paylaşan Murat Aydın “Eşmelilerin gözü Aydın” diyerek güzel bir mesaj yayınladı.
Bugün 14:44 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:45 TSİ
Eşmelilerin gözü AYDIN!..
KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, bu sene şampiyonluklarla ses getiren kentimizin en köklü kulüplerinden Eşmespor’a saha müjdesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz