Görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt şunları söyledi: Belediye Derincespor’un kongresinden sonra seçilen Ahmet Güntepe başkanlığındaki yeni yönetimin, antrenör tercihi benden yana olmuştur. Bir Derinceli olarak bana verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenen başkan ve yönetime teşekkür ederim. Kocaelimiz, Derincemiz için hayırlı olur inşallah…