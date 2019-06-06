Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt şunları söyledi: Belediye Derincespor’un kongresinden sonra seçilen Ahmet Güntepe başkanlığındaki yeni yönetimin, antrenör tercihi benden yana olmuştur. Bir Derinceli olarak bana verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenen başkan ve yönetime teşekkür ederim. Kocaelimiz, Derincemiz için hayırlı olur inşallah…
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Görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim
Belediye Derincespor ile BAL şampiyonluğu ve 3.Lig’e yükselme sevinci yaşayan antrenör Talip Yeşilyurt, yeni yönetim ile masaya oturup, yeniden anlaşma sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz