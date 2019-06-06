Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 yolu Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kardeşi Hamza ve amcasının oğlu Eyüp ile birlikte gezen Ömer Nar, yolun karşısına geçmek isterken, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün akşam kaza yerinde toplanan mahalleli, yola üst geçit yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.

Bugün de D-100 yolu Atalar Mahallesi mevkisinde yaklaşık 100 kişi, bölgede ulaşımı engelledi. Mahalleli, yola bariyerler koydu. Ankara ve İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, yolda araç kuyrukları oluştu. Mahalle sakinleri ile yoldan geçmek isteyen sürücüler arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis, yolu ulaşıma açmaya çalışırken, bir yandan da mahalle sakinleri ile sürücüler arasındaki gerginliği önlemeye çalıştı. Bu sırada sürücülerden biri, araçta hasta olduğunu söyleyerek, geçmek isterken, eylemcilerle tartıştı. Mahalleli, yoldan geçmeye çalışan sürücülere tepki gösterdi.

Emniyet yetkililerinin yaptığı ikna görüşmelerin ardından eylemciler, yaklaşık yarım saat sonra yolu ulaşıma açtı. İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, daha sonra gruptan temsilcileri, olay yerinin yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı'na davet ederek, taleplerini dinledi. Bu sırada Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de haber göndererek, üst geçidin kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Körfez sakinleri, daha sonra Hacı Ahmet Karayamaç Camii'nde kılınan Ömer Nar'ın cenaze namazına katıldı. Baba Cindi ve anne Özgül Nar, 6 çocuklarından Ömer'in ölümünün acısını yaşarken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.