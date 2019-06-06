Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan fabrikada 4 işçi hayatını kaybetmişti. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
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Fabrika yangınında ölü sayısı yükseldi
Çayırova'daki tekstil fabrikası yangınında ölü sayısı 5’e çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz