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Fabrika yangınında ölü sayısı yükseldi

Çayırova'daki tekstil fabrikası yangınında ölü sayısı 5’e çıktı.
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Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan fabrikada 4 işçi hayatını kaybetmişti. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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