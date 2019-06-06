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CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı

İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günhan’ın saldırısına uğradı.
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İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş, CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, eski İzmit Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve CHP üyesi Oğuzhan Gürkaş’ın saldırısına uğradı. Yaşanan olayda baba ve oğul Demirtaş yaralandı. İbrahim Demirtaş’ın gözünü altında yaralandığı ve 7 dikiş atıldığı öğrenilirken, oğul Demirtaş’ın ise kulak arkasında yırtılma meydana geldi. Saldırıya uğrayan İbrahim ve Deha Demirtaş aldıkları sağlık raporu sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Olayın üzerinde 2 gün geçmesine rağmen CHP’li gençler hakkında ise polis tarafında hiçbir işlem yapılmadı. CHP İl Yönetimi yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut’un savunması istenirken, görevden alınması bekleniyor. Selin BECER

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Yorumlar

(3)
03

Murat Akın - Nerden biliyorsunuz polis tarafından işlem yapılmadığını. Her haberinizde polis düşmanlığı yapıyorsunuz. Tabi kalem elinizde istediğinizi yazarsınız

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 16:47
02

Zurna - Koalisyon bittimi.......

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 16:26
01

Ersoy Kandemir - Töbe töbe,,bu ne böyle ya!Çocuğa hem de babasının yanında,kınıyorum ve ayıplıyorum.

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 16:18
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