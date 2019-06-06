Batı Trakya Türkleri bayramlaştı

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi bayramın üçüncü günü dernek binasında üyeleriyle bayramlaştı. Başkan Yüksel Öztürkün ev sahipliği yaptığı bayramlaşma programına dernek üyeleri yoğun katılım sağladı. Eski Başkan Lütfi Bodur ve DSP İl Başkanı Halim Dedeoğluda bayramlaşma hazır bulundu. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir bayramlaşma programı yaptıklarını belirten Başkan Öztürk katılımcılara teşekkür ederek nice güzel bayramlar diledi. EKIN EKEN