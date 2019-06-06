Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:01 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:02 TSİ

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de yangın alanında inceleme yapıyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çayırova’da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada 5 işçinin cansız bedeninin tespit edildiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri yoğun sıcaklık nedeniyle henüz çıkarılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 yetkili fabrikaya gelerek incelemede bulundu. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 17:01 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erkan tekin - ALLAH RAHMET EYLESIN.SORUSTURMADA HIC BIRSE YCIKMAZ..HER ZAMANKI GIBI.

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 17:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
28 Suriyeli geri gönderilecek mask
28 Suriyeli geri gönderilecek
Leyla Tiner hayatını kaybetti mask
Leyla Tiner hayatını kaybetti
Karamürsel’de kaza: 1 yaralı mask
Karamürsel’de kaza: 1 yaralı
Kayıp Ümit bulundu! mask
Kayıp Ümit bulundu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler... mask
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler...
"Yakın zamanda büyük depremlerin olacağını hatırlattı" mask
"Yakın zamanda büyük depremlerin olacağını hatırlattı"
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Çayırova'da indirim! mask
Çayırova'da indirim!

GALERİ

Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL