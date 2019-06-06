Çayırova’da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada 5 işçinin cansız bedeninin tespit edildiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri yoğun sıcaklık nedeniyle henüz çıkarılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 yetkili fabrikaya gelerek incelemede bulundu. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de yangın alanında inceleme yapıyor.
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Yorumlar
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Erkan tekin - ALLAH RAHMET EYLESIN.SORUSTURMADA HIC BIRSE YCIKMAZ..HER ZAMANKI GIBI.
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