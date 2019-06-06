Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Çayırova’da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada 5 işçinin cansız bedeninin tespit edildiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri yoğun sıcaklık nedeniyle henüz çıkarılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 yetkili fabrikaya gelerek incelemede bulundu. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.