Bir üst geçit daha güvenli ulaşım sağlayacak

BIR ÜST GEÇIT DAHA GÜVENLI ULAŞIM SAĞLAYACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesine inşa edilen yaya üst geçidinde çelik donatının imalatı yapılıyor. Üst geçit cadde üstünde bulunan TÜRGEV yurdu ve bölge halkının güvenli bir şekilde karşıdan karşıya yaya geçişini sağlayacak.
70 TON ÇELİK İMALATI KULLANILIYOR
Üst geçit inşa çalışmaları kapsamında şuanda çelik ayak kolları yerlerine konuldu. Toplamda 70 ton çeliğin kullanıldığı yaya üst geçidinde ana gövde döşemesi de yerleştirilerek köprünün şekil alması sağlandı. Ayrıca üst geçit köprüsü asansör kulelerinin montajı tamamlandı.
ÇİFT ASANSÖRLÜ OLACAK
Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi üzerindeki TÜRGEV yurdu önüne yapılacak olan üst geçit çift asansörlü olacak. Üst geçidin uzunluğu 34 genişliği 3 yoldan yüksekliği ise 6.25 metre olacak. Modern üst geçit bölgeye yaya ulaşımda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldıracak öğrenciler ve bölge halkı proje çalışmaları tamamlandıktan sonra mevsim şartlarından kaynaklanan sorunları yaşamayacak.
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Yorumlar
(1 )
İzmit Li - Turgev yurdu yazısını daha büyük yazsaydınız.. Gazetecilik yapın partizanlık değil yazık size hocalarınızın verdiği emeklere..
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