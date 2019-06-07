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Uygulama bahçesi elden geçirildi

İzmit Belediyesinin Durhasan köyündeki tarımsal uygulama bahçesinde bakım çalışması yapıldı.
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Yaklaşık 20 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan uygulama bahçesindeki uzayan otlar tırpandan geçirildi  meyve ağaçlarının dip temizliği yapıldı tüm meyve ağaçlarında kurumuş hastalıklı dallar kesildi.

541 ADET MEYVE FİDANI

Tarımsal uygulama bahçesinde sert kabuklu sert çekirdekli yumuşak çekirdekli Akdeniz meyveleri ve sarılıcı meyvelerden 11 tür ve 20 çeşit olmak üzere 541 adet yarı bodur meyve fidan bulunuyor. Bahçede bazı çeşitlerde malçlama uygulaması ve telli terbiye sistemi uygulaması bulunduğunu söyleyen yetkililer amacımız çiftçilerimize son uygulamaları göstererek teorik ve uygulamalı olarak eğitimler vererek bilgilendirmektir. Bu amaçla uygulama bahçesinde zaman zaman teorik eğitimler vermekteyiz dediler.

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