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Bilgi Köprüsü, işi şansa bırakmıyor

Özel Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak TYT ve AYT sınavlarının gerçek provasını yaptı.
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ÜST ÜSTE BAŞARILAR

İzmit Yenişehir Mahallesi Destanlı Sokak’ta faaliyet gösteren Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, ilk iki yılında müthiş bir başarıya imza atarak Türkiye sıralamasında ilk 100’ün içine girmişti. İlk yılında ilk 100’de 3, ikinci yılında 4 derecesi bulunan, geçen yıl Kocaeli 1’inciliğinde de iki dereceyle yer alan Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, bu yıl 15-16 Haziran’da gerçekleşecek yeni TYT ve AYT sınavlarına da sıkı şekilde hazırlandı.

TAM BİR PROVA OLDU

Yıl boyunca 632 saat ders ve 48 deneme sınavına katılan öğrenciler, son provayı hafta sonu BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde yaptı. Geçen yıl olduğu gibi ÖSYM kurallarının aynen uygulandığı sınava toplam 650 öğrenci katıldı. Bu yılki sınava deneyim kazanmaları amacıyla mezunlar ve 12’nci sınıflarla birlikte 10 ve 11.sınıf öğrencileri de dahil edildi. Toplam 25 derslikte gerçekleşen sınava, gerçekte olduğu gibi geç kalan öğrenciler alınmadı.

15-16 HAZİRAN’DA BAŞARILAR

Toplam 35 öğretmenin görev yaptığı sınavda, öğrencilerin yanlarında sınav giriş kağıdı ve kimliklerinin bulunması da zorunluydu. Ayrıca her öğrenci sınav merkezine üst araması yapılarak girdi, cep telefonu, bozuk para gibi eşyalar içeri sokulmadı. Gerçekte olduğu gibi TYT sınavı 120 soru-135 dakika, AYT sınavı 160 soru-180 dakika şeklinde gerçekleşti. Bilgi Köprüsü’nde sınav maratonu geçen yıl 13 Ağustos’ta başlamıştı. 15-16 Haziran’daki TYT-AYT sınavında bütün öğrencilere başarı dilendi.

 

 

 

 

 

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