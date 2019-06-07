Aile Konak'tan geleneksel bayramlaşma

Gölcük Ford Otosan Sapağı karşısında hizmet veren Aile Konak Hastanesi, konusunda deneyimli hekimleri, kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında düzenlediği etkinlik ve organizasyonlarla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ramazan’da geleneksel iftar organizasyonuyla 2 bine yakın kişiye iftar veren Aile Konak, bayramlaşma geleneğini devam ettirerek tüm yönetim, doktor ve çalışanlarıyla biraraya geldi.

Aile Konak, Aile gibi

Aile Konak Hastanesi’nin geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programına yönetim kurulu başkanı Dr. Şahin TALUS, başhekim Op. Dr. M. Veysel BESNİLİ, yönetim kurulu başkan yardımcısı Dr. Numan ULAY tüm hekimler ve hastane çalışanları katıldı.

Bayramlaşmada konuşanyönetim kurulu başkanı Dr. Şahin TALUS ‘‘ bayramların küslükleribitirmek için fırsat olduğunu vurgulayarak, küslüklerin sona erdiği, hergünün bayram tadında yaşandığı güzel günler dileyerek,tüm çalışanların bayramını kutladı.

Bayram sevincimiz artsın

Aile Konak Hastanesi’nin geleneksel olarak her bayram çalışanlarıyla bir araya gelerek kutladığı bayramlaşma programında söz alan başhekim Op. Dr. M. Veysel BESNİLİ, hastane olarak bayram coşkusunu bir aile ortamında, tüm çalışanlarla bir arada kutlamanın mutluluk verici olduğunu, her yıl bayram sevincimizin daha da artarak devam etmesini ve bu vesileyle de tüm çalışanların, hastalarımızın ve tüm ulusun bayramını kutladıklarını söyledi.