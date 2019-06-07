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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

100 karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki sürücü, park halindeki otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti.
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Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ACR 774 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Yakup Çevik(69), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kriz sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Yeni Mahalle mevkiinde durakta işçileri indiren bir Hikmet A. idaresindeki 41 P 0100 plakalı servis otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Çevik, araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün kalbinin durduğu tespit edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince uzun süre hayata döndürmek için kalp masajı yapılan sürücü, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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