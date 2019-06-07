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Yemeksepeti alışkanlıkları inceledi

Yemeksepeti, Dünya Pasta ve Kek Günü nedeniyle kullanıcılarının sipariş alışkanlıklarını inceledi
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Yemeksepeti, her yıl belirli gün kutlanan Dünya Pasta ve Kek Günü nedeniyle, kullanıcılarının pasta ve kek siparişlerindeki alışkanlıklarını inceledi. Yemeksepeti tarafından hazırlanan rapora göre, kuru-yaş pasta ve kek çeşitlerini içeren kategorideki sipariş adetlerinde her yıl ortalama 2 kat artış yaşanıyor. Son 3 yılda bu kategoride hizmet veren zincir ve butik pastanelerin ve kafelerin sayısı 2 kat arttı. Kullanıcıların kek tercihlerinde ise mermer (marble) kek ilk sırada yer alırken, en sevilen pasta çeşidi frambuazlı pasta oldu. 

KURABİYE LİDER, GENÇLER ÇOĞUNLUKTA

Yılın ilk 5 ayında zincir-butik pastaneler ve kafelerden verilen 82 bin adet siparişin arasında en çok kurabiye çeşitlerine ilgi gösteriliyor. Bu yılın ilk 5 ayının tercihlerine göre; listenin ilk 3’ünde karışık tuzlu kurabiye, elmalı kurabiye ve ay çöreği yer aldı. Kullanıcıların kek tercihlerinde ise mermer (marble) kek ilk sırada yer alırken, sırasıyla çikolatalı ve havuçlu kek tercih ediliyor. Öğle yemeği sonrasına denk gelen 14:00-16:00 saatleri bu kategoriden verilen siparişlerin en çok artışa geçtiği zaman aralığı. Siparişlerin gün dağılımı çok büyük farklılık göstermese de; kullanıcıların kek, kurabiye ve pasta tutkusu en çok cumartesi günleri oluyor. Bu kategoriden en az sipariş verilen gün ise Pazartesi. 19-24 yaş grubu ise bu kategorinin sipariş lideri.

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