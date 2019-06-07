Deniz seferleri o tarihte başlıyor

800K VE 800C SEFERLERI 15 HAZIRAN'DA BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından her yıl yaz ayında düzenlenen 800K ve 800C hatları gelen yoğun talep üzerine 15 Haziran 2019 tarihinde seferlerine başlayacak. Kandıranın Mavi Bayraklı sahilleri olan Kerpe Kefken Kumcağız ve Cebeciye aktarmasız ulaşım sağlayan otobüsler deniz sezonunun açılması ile birlikte bu sene de vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlayacak.

AKTARMASIZ ULAŞIM

UlaşımPark 2 yıldır vatandaşlar tarafından severek tercih edilen 800CK800K ve 800C hatlarını 2019 yaz sezonunda da Kocaeli halkının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Denize giden vatandaşların sıklıkla kullandığı 800lü hatlar Kerpe ve Cebeci Mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım sağlayacak. Ayrıca 800CK 800K ve 800C hatları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sefer saatlerini öğrenmek için www.kocaeli.bel.tr [http://www.kocaeli.bel.tr] ve www.e-komobil.com [http://www.e-komobil.com] adreslerinden detaylı bilgiye vatandaşlar ulaşabilecek.

800K HATTININ GÜZERGÂHLARI

15 Haziran 2019 tarihinden itibaren seferlerine başlayacak olan 800K Körfez - Derince - İzmit - Kerpe güzergâhlarında çalışacak. Cumartesi günü 07:30da Körfez Belediyesinden hareket edecek ilk otobüs sabah ve akşam saatlerinde 30 dakikada bir sefer düzenleyecek. Körfezden son kalkan otobüs saati 21:30 olarak gerçekleşecek. Kerpeden ise saat 09:00da başlayan ilk sefer pik saatlerde 30 dakika olmak üzere akşam 23:30a kadar devam edecek ve gidiş-dönüş karşılıklı 34 sefer gerçekleştirecek.

800C HATTININ GÜZERGÂHLARI

15 Haziran 2019 Cumartesi günü seferlerine başlayacak olan bir diğer otobüs hat olan 800C Körfez-Derince-İzmit-Kefken-Cebeci güzergâhında çalışacak. İlk seferini 07:15de gerçekleştirecek olan 800C son seferini ise 21:00da gerçekleştirecek. Cebeciden ise ilk seferini 09:30da gerçekleştirerek olan 800C hattı son seferini 23:30da tamamlayacak ve toplamda 34 sefer ile vatandaşlara hizmet edecektir.

HAFTA İÇİ SEFERLERİ 800CK İLE

15 Haziran 2019 Günü Mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştirecek otobüslerden bir tanesi de 800CK hattı olacak. Hafta içi de tatilcilerin ulaşımını kolaylaştıracak hat seferlerini Körfezden 07:00 21:00 arası Cebeciden ise 10:00 23:00 arası gerçekleştirecek. Vatandaşlara hafta içi hizmet verecek olan 800CK hattı Körfez-Derince-İzmit-Kerpe-Kumcağız-Kefken-Cebeci güzergâhında çalışacak ve karşılıklı toplamda 28 sefer düzenleyecek.