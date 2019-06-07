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CHP ve İYİ Parti sessizliğe büründü

CHP ve İYİ Partili gençlik kolları arasında yaşanan darp olayı ile ilgili partililer suskunluğunu koruyor. İki partiden de konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.
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CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan,  İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş’a saldırıda bulunması gündeme düşmüştü. CHP’li Akbulut ve Günan, baba oğula saldırarak darp etmişti.

BARIŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Kavganın sebebi henüz bilinmezken, yaşanan olay sonrası CHP ve İYİ Parti sessizliğe büründü. CHP il başkanvekili konuyla ilgili konuşmazken, İYİ Parti il ve İzmit ilçe başkanları telefonlara dahi yanıt vermiyor. Ancak durum tüm partilileri sinirlendirmiş ve üzmüş durumda. Özellikle CHP kanadında konuya ciddi önem verildiği ve olaya adı karışanların disipline sevk edilmesi gündemde. CHP Milletvekili Haydar Akar ve İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın konuyla ilgili bire bir görüştüğü tarafları barıştırmak için çaba sarf ettikleri öğrenildi. Selin BECER

İlgili haber;

CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı

 

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Yorumlar

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Partiden - İl başkanı ve ilçe görevini yapmalı ilk önce bu gençler görevden alınmalı hatta amcaları gibi partiden atılmalı. Bunlar CHP'yi temsil edemezler etmezler sadece partinin adını karalamaya yararlar. Emre hiç ıkınma al görevden senin sonunda partiden atılmak olacak. HAYDAR vekil ve SELMAN bu çocuklar sizin günahınız. Temizleyin bakayım şimdi sıçtıklarını.

Yanıtla . 0Beğen 07 Haziran 16:20
01

Baç - Herkes halinden memnun anlaşılan

Yanıtla . 0Beğen 07 Haziran 14:40

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