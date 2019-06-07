CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş’a saldırıda bulunması gündeme düşmüştü. CHP’li Akbulut ve Günan, baba oğula saldırarak darp etmişti.

BARIŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Kavganın sebebi henüz bilinmezken, yaşanan olay sonrası CHP ve İYİ Parti sessizliğe büründü. CHP il başkanvekili konuyla ilgili konuşmazken, İYİ Parti il ve İzmit ilçe başkanları telefonlara dahi yanıt vermiyor. Ancak durum tüm partilileri sinirlendirmiş ve üzmüş durumda. Özellikle CHP kanadında konuya ciddi önem verildiği ve olaya adı karışanların disipline sevk edilmesi gündemde. CHP Milletvekili Haydar Akar ve İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın konuyla ilgili bire bir görüştüğü tarafları barıştırmak için çaba sarf ettikleri öğrenildi. Selin BECER

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