Ramazan Bayramı sonrası tatillerini bitirip, dönüşe geçenler, dün gece TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azaldığı görülürken, İstanbul yönünde akıcı trafik oluştu. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.
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Bayram sonrası yollarda trafik akıcı
Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında, memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişinde, bayram sonrası akıcı trafik olduğu görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz