Bayram sonrası yollarda trafik akıcı

Ramazan Bayramı sonrası tatillerini bitirip, dönüşe geçenler, dün gece TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azaldığı görülürken, İstanbul yönünde akıcı trafik oluştu. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.