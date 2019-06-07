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Bayram sonrası yollarda trafik akıcı

Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında, memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişinde, bayram sonrası akıcı trafik olduğu görüldü.
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Ramazan Bayramı sonrası tatillerini bitirip, dönüşe geçenler, dün gece TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azaldığı görülürken, İstanbul yönünde akıcı trafik oluştu. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.

Bugün 11:47 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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