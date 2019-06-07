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Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Milleti İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayın programı TRT ekranlarında olacak.
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM: KESİN OLACAK

AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.

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Yorumlar

(2)
02

Erol - bin tane şart ileri sürmüştür tv ye çıkmak için , yolsuzluklar, maltaya kayıtlı gemiler, vb örneğin '' seçim öncesi verilen sözlerin seçim sonunda yerine getirilecek diye bir şey yok '' sözünü filan konuşulmaması gibi sadece istanbul konuşulsun demiş. bence yine de binali bey tv ye çıkamaz son anda da olsa bir sebep bulup vaz geçer. zaten binali bey bel. baş. olmak istemiyor . bu işlerden kazasız belasız uzaklaşıp paralarını yemeyi istiyor . yahu adam daha seçimin tarihini 15 haziran diye söylüyor AKLINDA BŞK. OLMAK YOK .

Yanıtla . 0Beğen 07 Haziran 13:13
01

Utku - Bundan İmamoğlunun haberi yok Danışmanı açıklama yaptı bu bir tuzak TRT kimin ?

Yanıtla . 3Beğen 07 Haziran 12:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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