Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.
Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.
BİNALİ YILDIRIM: KESİN OLACAK
AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Erol - bin tane şart ileri sürmüştür tv ye çıkmak için , yolsuzluklar, maltaya kayıtlı gemiler, vb örneğin '' seçim öncesi verilen sözlerin seçim sonunda yerine getirilecek diye bir şey yok '' sözünü filan konuşulmaması gibi sadece istanbul konuşulsun demiş. bence yine de binali bey tv ye çıkamaz son anda da olsa bir sebep bulup vaz geçer. zaten binali bey bel. baş. olmak istemiyor . bu işlerden kazasız belasız uzaklaşıp paralarını yemeyi istiyor . yahu adam daha seçimin tarihini 15 haziran diye söylüyor AKLINDA BŞK. OLMAK YOK .
Utku - Bundan İmamoğlunun haberi yok Danışmanı açıklama yaptı bu bir tuzak TRT kimin ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.