Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

Erol - bin tane şart ileri sürmüştür tv ye çıkmak için , yolsuzluklar, maltaya kayıtlı gemiler, vb örneğin '' seçim öncesi verilen sözlerin seçim sonunda yerine getirilecek diye bir şey yok '' sözünü filan konuşulmaması gibi sadece istanbul konuşulsun demiş. bence yine de binali bey tv ye çıkamaz son anda da olsa bir sebep bulup vaz geçer. zaten binali bey bel. baş. olmak istemiyor . bu işlerden kazasız belasız uzaklaşıp paralarını yemeyi istiyor . yahu adam daha seçimin tarihini 15 haziran diye söylüyor AKLINDA BŞK. OLMAK YOK .