Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:12 TSİ- Gündem G: Bugün 12:14 TSİ

Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382 çocuk yararlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının annelerin gözü arkada kalmasın diye kurs merkezleri içinde oluşturan Çocuk Oyun Odalarına ilgi her geçen gün artıyor. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çocukları nedeniyle kursa gelemeyen annelere hizmet veren KO-MEK merkezindeki Çocuk Oyun Odaları, çocuklar için de bir eğitim alanı oldu. Çocuklara, Oyun Odalarında alanında uzman eğitmenler gözetmenlik yaparken Çocuk Oyun Odaları’na 3-6 yaş arasındaki çocuklar kabul ediliyor. Anne kursiyerler eğitim gördükleri KO-MEK kurs merkezlerine çocuklarıyla birlikte gelerek çocuklarını Çocuk Oyun Odası’na götürüyor ve gözü arkada kalmadan kurs alabiliyor. Çocuk Oyun Odasına gelen çocuklar ise anneleri dersteyken, yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Buraya gelen çocuklara, değerler eğitiminden, drama eğitimine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Oyun odaklı eğitimlerde, çocuklar hem öğreniyor hem oyun oynamanın keyfini çıkarıyor. 2018-2019 eğitim döneminde Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382 çocuk yararlandı. 

Çocuk Oyun Odalarının kurs merkezleri içinde yer almasından ise anneler oldukça memnun. Çocuklarını bırakacak yer olmaması nedeniyle daha önce kurslara katılamadıklarını söyleyen anneler, çocuk oyun odaları ile bu sorunlarının ortadan kalktığına işaret etti. Anneler, “Sabah çocuklarımızla birlikte kursa geliyoruz. Aynı bina içindeki Çocuk Oyun Odası’na onları teslim ediyoruz. Hiçbir şekilde gözümüz arkada kalmadan derslerimize odaklanıyoruz. Biz dersteyken onlar da bu alanda hem eğleniyor hem de eğitim alıyor. Bu önemli olanak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Bugün 12:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
Bir üst geçit daha güvenli ulaşım sağlayacak mask
Bir üst geçit daha güvenli ulaşım sağlayacak
Emine Zeybek, İzmit Belediyesi'nin eleştirdi, Ersoy yanıt verdi mask
Emine Zeybek, İzmit Belediyesi'nin eleştirdi, Ersoy yanıt verdi
Oğuz Şerifalioğlu kalp krizi geçirdi mask
Oğuz Şerifalioğlu kalp krizi geçirdi
Hafta içi başkan hafta sonu pazarcı mask
Hafta içi başkan hafta sonu pazarcı
Maşukiye, bayram tatilinde dolup taştı mask
Maşukiye, bayram tatilinde dolup taştı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Çayırova'da indirim! mask
Çayırova'da indirim!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
28 Suriyeli geri gönderilecek mask
28 Suriyeli geri gönderilecek
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...

GALERİ

Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL