Gölcük’te kürsüye “GEMİCİ” çıktı…

Anons yapılıyor, “ 7. Gölcük Yağlı Pehlivan güreşleri… Bir süre sonra bir anons duyuluyor, 11.Tarihi Gölcük Yağlı güreşleri… Hangisi doğru? Bunu en iyi anonsları yapanların bildiği ,”Şeker tadında Bayramın 3.günü yapılan Gölcük Yağlı Pehlivan güreşlerinin pek “şeker” tadında olmadığı görüldü

SAHA YETERSİZDİ

Yağlı güreşlerin yapıldığı tesis (saha) alan olarak yetersiz. Bu tesiste güreş izleyenlerle, güreşenler, sanki bayramlaşmaya gelen akrabalar gibi iç içe. Güreşenle saha içinde gezinen, hakemin dibine kadar sokulmuş seyirciyi ikaz edecek, mani olacak saha komiseri yok ! Bu görev Belediye Zabıtası’na verilmiş. Eh, onlar da vatandaşla her gün yüz yüze oldukları için kimseye “çekilin !” diyemiyor. Hakem Kulesinde “KIRMIZI KART “ yetkisi var. Var da kullanan yok. Kule önünde toplanmış seyirciyi bile defalarca uyardığı halde bir türlü uzaklaştıramadı.

CAZGIR ANONS EDER AMA…

Bizde “adet böyledir !... Güreş Federasyonu Başkanı güreş başlamadan önce alana gelmez. Güreşler-Başpehlivanlık ilk tur kura çekimine gelmiş, bakarsınız cazgır anons eder “Memleketimize altın madalyalar kazandıran Güreş Federasyonumuzun sayın başkanı şu anda güreş alanımıza gelmiştir. Kendilerine hoş geldiniz,diyoruz. Çok cılız alkış sesleri duyulur. Biraz sonra cazgırın gür sesi ”Kırkpınar’ın efsane Ağası, Ağaların Ağası “Seyfettin Selim’in” Gölcük yağlı pehlivan güreşlerine geldiğini müjdeler. Seyirci, Selim’i alkış yağmuruna tutar. Ağa ile Güreş Federasyonu başkanı arasındaki fark “ Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap ? ” gibidir.

ELLİBEŞ ALANI HAREKETLENDİRDİ…

Güneşin altında güreşen pehlivanların durgunluğuna, birbirlerine yaslanıp “puanlamayı” bekleme hareketsizliğini, Gölcük’te 3 dönem Belediye Başkanlığı damgası olan, şu anda AKP Kocaeli İl Başkanlığını yürüten Mehmet Ellibeş’in güreş alanına gelmesi hareketlendirdi. Sağlık görevlilerinin çok sık sakatlanma olayına müdahale etmek zorunda kaldığı yağlı güreşlerde, misafirlerden özellikle Gebze Güreş ağası Mustafa Ölmez’in, güreşler bitmek üzere “yeni gelmiş gibi” anons edilmesi, hiç de hoş değildi. Mustafa Ağa,güreşlerin başlangıcından beri oradaydı.

AYDIN DEMİR EFSANESİ…

Bir ara Aydın Demir ismi “anons” edildi. Karamürselli altın adam anonsla arandı. Aydın Demir gibi biri bu güreşlere gelmişse, geldiğinde “anons” edilmediğine göre, Aydın Demir bu güreşe gelmemekle ne kadar haklı olduğunu bir kez daha “paralı-yağlı güreş” düzenleyenlere ispat etmiş oldu. Kule her güreş organizasyonunda olduğu gibi Gölcük’te de “itiraz” makamı oldu. Pehlivanların yanı sıra antrenör ve seyircilerin tepkileri sürekli durmak bilmedi. Gölcük yağlı pehlivan güreşlerinin yapıldığı alanı “tasvir” etmek gerekirse; “ Bedevilerin esir pazarına satmak için getirdikleri esirler (pehlivanlar), onları beğenip almak için gelenlerin buluştuğu yer gibiydi.

SAKATLANMA REKORU KIRILDI…

İşte bu alanda “sakatlanma” rekorunun kırıldığı Gölcük Yağlı Pehlivan güreşlerinde Hasan Gemici’nin torunu aslen Samsunlu Çardaklı Ramazan Güven’in manevi oğlu Tanju Gemici, Recep Kara gibi bir devi, Sarı Fırtına İsmail Balaban’ı (sakatlayarak) Hamza Köseoğlu gibi starın sırtını yere yapıştırarak, birincilik küsüsüne çıktı ve Gölcük’te Başpehlivanlık ödülünü aldı, madalyasını boynuna taktı. Abdullah KARAGÖZ