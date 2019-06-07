Herkesin yolu açık olsun!..

SİZLERİ BİR ARAYA GETİRDİK… PİYASANIZI YAPTIK…

Altuntaş açıklamasında “Sizleri bir araya getirdik ve piyasanızı yaptık. Biz Halıdere’ye 30 yıldır sahip çıkıyoruz. Gençlerimize spor yaptırıyoruz. 4 yıldır da iyi kötü, alt yapı liglerine katıldık. Kimse ortada kalmamıştır” dedi. Altıntaş, Yüzbaşılarspor yönetiminin, ‘Çocuklar ortada kalacaktı, biz yeni kulübe aktardık’ sözlerine yanıt vererek, şunları söyledi: Halıderespor’a teşekkür etmeniz lazımken, aleyhteki sözlerinize katılmıyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim.

BİZ ALTYAPIYI AKBAŞ VE GEMİCİ İLE KURDUK

Biz kulübümüzün alt yapısını Veli Akbaş hoca ve Sadun gemici hocayla kurmuştuk. 5 yıldır ligdeyiz. Halıderespor her zaman gençliğine sahip çıkmıştır. Altyapıyı da 5 yıl evvel kurduk, liglere de katılıyoruz. Spor yapmak isteyenlere çocuklarımıza sahip çıkıp, futbol okulunu da faal tutuyoruz. Biz 5 kategoride biden lige katılıyoruz. A takımda Tarık Durmuş’a da iki sezon görev verdik. Kulübümüzde alt yapı ve A takımda görevler aldı. Kendisi, benim başkanlık dönemlerimde, hem genç takımda, hem A takımda futbol oynadı. Ve ilk olarak hoca görevini de biz verdik. Kimse Halıderespor hakkında yanlış demeç veremez. Eğer bugün Yüzbaşılar kulübü kurulmuşsa, kuranlar, eğitimini ve piyasasını Halıderespor’da yapmıştır.

PIRIL PIRIL TESİSLERİMİZ VAR

Bizim tesislerimiz pırıl pırıl hizmet veriyor. Biz kimseden para da almıyoruz. Demek ki, Halıderespor iyi insan yetiştiriyor. Yetişenler Yüzbaşılarspor derneğini kurdular. Hizmet etmek isteyenin önünü kesmedik, destek verdik. Kendileri gitti kulüp kurdular. Kan uyuşmazlığı oldu. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yolları açık olsun. Mevlam ne eyler, ne eylerse güzel eyler. Herkes için hayırlısı olsun…