Başkan Fahri Altıntaş, “Spor Toto 1.Lig temsilcimiz BOLUSPOR Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’nın kardeşi Nedim Çarıkçı tesislerimizi ziyaret ederek, Başiskele Belediyemize ve kulübümüze tebriklerini iletti. İki kulüp arasında dostluk köprüleri kuruldu ve iade-i ziyaret programı yapıldı” dedi.
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Kullarspor’un misafiri eksik olmuyor
Daha önce Arçil ve Şota’nın çalıştırdığı Gürcistan takımını ağırlayan, bayram öncesinde de Sinan Gümüş’ü konuk eden Kullarspor, bu kez de boluspor yönetimin tesisleri gezdirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz