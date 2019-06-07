Bugün 12:40 TSİ - Spor

Kullarspor’un misafiri eksik olmuyor

Daha önce Arçil ve Şota’nın çalıştırdığı Gürcistan takımını ağırlayan, bayram öncesinde de Sinan Gümüş’ü konuk eden Kullarspor, bu kez de boluspor yönetimin tesisleri gezdirdi.