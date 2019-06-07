Açıkgöz, “Kadir Kavram ağabeyim, 10 yıl istikrarlı ve güvenilir hizmet ve emeğin için tüm Huzur ailesi, misafirleri ve şahsım adına teşekkürler” diyerek özel bir plaket takdim etti.
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Efsane kaptandan Kavram’a plaket
Kocaelispor’un ve Süper Lig’in efsane futbolcularından ve kaptanlarından Huzur Çim halı’nın sahibi Fevzi Açıkgöz, vefa örneği gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz