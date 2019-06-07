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Gürcistan, Kocaelispor Kadın Futbol Takımı kurdu

Kocaelispor’un kardeş kulübü olarak Gürcistan ulusal liglerinde mücadele veren Gürcistan Kocaelispor Kulübü, bir de kadın futbol takımı kurdu
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GELİAŞVİLİ ÖNDERLİK YAPIYOR…

Kurumuşu kentimizde gerçekleştirilen ve Gürcistan Futbol Federasyonu’na resmi kaydı yapılan Gürcistan Kocaelispor takımı, kadın futbol takımı da kurdu. Kulüp başkanı Mikail Geliaşvili, kulübü birçok alanda faaliyete tabi tutarken, bir de kadın futbol takımı oluşturarak, önderlik yaptı. Tiflis yakınlarındaki Mtsheka yöresinde kurulan kulübün kadın futbolcuları da çalışmalara başladı.

 

ÖNCE KASABADAKİLER KADROYA ALINDI…

Mtsheka yöresinin genç kılarını kadroya alan Geliaşvili, yakın sürede liglerde mücadele edecek bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Kentimizde kadın futbolunun geldiği noktayı öven Geliaşvili, karşılıklı maçlar yaparak tecrübelerini artırmayı da düşünüyor. Tahir Büyükakın’dan, genel sekreterken de tam destek aman Geliaşvili, şimdi Büyükşehir belediye başkanı olan Büyükakın’dan yine destek bekliyor.

 

HASAN ALEMDAR İLE İSTİŞARE YAPILACAK…

Türkiye’de kadın futbolu denince ilk akla gelen isimlerden olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü antrenörü Hasan Alemdaroğlu ile istişarede bulunmaya hazırlanan Geliaşvili, tecrübelerinden yararlanmak istiyor. Ayrıca karşılıklı kamp konusunda da bir anlaşma yapmak istiyor. Sık sık kentimize gelen ve kardeşi de Kozluk’ta yaşayan Mikail Geliaşvili, önümüzdeki hafta yeniden İzmit’e gelerek ziyaretlerde bulunacak.

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