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Menekşe’de kongre endişesi

Siyasi ranta kurban edilen ve sonra yüz üstü bırakılan takımlar koleksiyonuna katılan Gebzespor, yeniden BAL’a düştü. Bugünkü kongrenin ilk ayağının ertelenmesi beklenirken, sessiz bekleyiş endişe yaratıyor
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PROFESYONELLİKTEN AMATÖRLÜĞE AĞIR BEDEL…

Gebzespor’da yeni sezon öncesi yönetim ve futbolcu anlamında belirsizlik sürüyor. Yeni yönetimin nasıl oluşacağı merak edilirken, takımda kimlerin kalacağı da gizemini koruyor. Ekipte 10 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, sezon başında Gebzespor çatısı altında profesyonel olan 16 futbolcunun ise sözleşmesi devam ediyor. Bugünkü toplanması beklenmeyen kongre, gelecek hafta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Yeni yönetimin, tüm futbolcular ile 30 Haziran’a kadar yeniden masaya oturması gerekiyor.

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