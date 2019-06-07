Menekşe’de kongre endişesi

PROFESYONELLİKTEN AMATÖRLÜĞE AĞIR BEDEL…

Gebzespor’da yeni sezon öncesi yönetim ve futbolcu anlamında belirsizlik sürüyor. Yeni yönetimin nasıl oluşacağı merak edilirken, takımda kimlerin kalacağı da gizemini koruyor. Ekipte 10 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, sezon başında Gebzespor çatısı altında profesyonel olan 16 futbolcunun ise sözleşmesi devam ediyor. Bugünkü toplanması beklenmeyen kongre, gelecek hafta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Yeni yönetimin, tüm futbolcular ile 30 Haziran’a kadar yeniden masaya oturması gerekiyor.