1 Haziran’da TFF’nin kongresi için gittiği Ankara’da Özgür Vurur ile bir araya gelen Başkan Gülen, tecrübeli teknik adam ile tüm detayları konuştu. Gülen’in mevcut teknik direktör Asım İbrahimov’un durumundan ötürü net bir açıklama yapmasa da, Vurur ile her konuda anlaştığı öğrenildi.
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Özgür Vurur’la el sıkışıldı!..
3.Lig’e geri dönen Darıca Gençlerbirliği’nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Özgür Vurur’un işi imzaya kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz