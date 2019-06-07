Özgür Vurur’la el sıkışıldı!..

1 Haziran’da TFF’nin kongresi için gittiği Ankara’da Özgür Vurur ile bir araya gelen Başkan Gülen, tecrübeli teknik adam ile tüm detayları konuştu. Gülen’in mevcut teknik direktör Asım İbrahimov’un durumundan ötürü net bir açıklama yapmasa da, Vurur ile her konuda anlaştığı öğrenildi.