Perilerin yeni sezonda işi zor!..

UÇUK RAKMAMLAR OLMAYACAK

Yönetim kurulu net olarak, yeni sezonda, geçen yıl verilen paraların bile verilmeyeceğini açıklaması ve kesinlikle uçuk rakamlarla anlaşma yapılmayacağını söylemesi üzerine, B planını uygulayan kızlar, kendi yol haritasını çizecek. Bayramdan sonra yönetim ile oyuncular ve teknik heyet masaya oturacak.