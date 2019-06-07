Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:46 TSİ- Spor G: Bugün 12:48 TSİ

Perilerin yeni sezonda işi zor!..

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ikinci sezonda da yer almayı kararlaştıran İzmit Belediyespor’un Perileri, gelecekten endişeli. Yönetimin, kemer sıkma politikası sonrasında canı sıkılan kızlar, bir andan da başka kulüplerden gelen teklifleri masaya yatırdı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

UÇUK RAKMAMLAR OLMAYACAK

Yönetim kurulu net olarak, yeni sezonda, geçen yıl verilen paraların bile verilmeyeceğini açıklaması ve kesinlikle uçuk rakamlarla anlaşma yapılmayacağını söylemesi üzerine, B planını uygulayan kızlar, kendi yol haritasını çizecek. Bayramdan sonra yönetim ile oyuncular ve teknik heyet masaya oturacak.

Bugün 12:46 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kocaelispor, dilenci olmayacak... mask
Kocaelispor, dilenci olmayacak...
Kocaelili yıldız, dünya devine transfer oldu mask
Kocaelili yıldız, dünya devine transfer oldu
Personelin alacakları ödendi mask
Personelin alacakları ödendi
Formalite maçı Derince GB’nin 3-0 mask
Formalite maçı Derince GB’nin 3-0
Gülen dosya sayısını azaltıyor mask
Gülen dosya sayısını azaltıyor
Hakemler bayramlaştı mask
Hakemler bayramlaştı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Çayırova'da indirim! mask
Çayırova'da indirim!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
28 Suriyeli geri gönderilecek mask
28 Suriyeli geri gönderilecek
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...

GALERİ

Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL