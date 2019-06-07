Perilerin yeni sezonda işi zor!..

UÇUK RAKMAMLAR OLMAYACAK
Yönetim kurulu net olarak, yeni sezonda, geçen yıl verilen paraların bile verilmeyeceğini açıklaması ve kesinlikle uçuk rakamlarla anlaşma yapılmayacağını söylemesi üzerine, B planını uygulayan kızlar, kendi yol haritasını çizecek. Bayramdan sonra yönetim ile oyuncular ve teknik heyet masaya oturacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz