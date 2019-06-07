Kavganın sebebi belli oldu

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş’a geçtiğimiz gün saldırıda bulumuştu. CHP’li Akbulut ve Günan, baba oğula saldırarak darp etmişti.

KIZ MESELESİ

Kavga ile ilgili açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Konu il başkanlığı düzeyinde bir durum. Zaten her iki siyasi partinin il başkanları da görüşüyor. Görevden alma durumu benim insiyatifimde değil, atamasını ben yapmadım. Gençler kız meselesi yüzünden tartışmışlar. Siyasi bir tartışma değil. Ama tabiki hiç hoş olmamış. İl başkanlığı gerekli açıklamayı yapacaktır” açıklamalarında bulundu. Selin BECER