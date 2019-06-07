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İşte AKP'de yeni yönetimin açıklanacağı tarih

Gölcük Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ellibeş’in AKP İl Başkanı olarak atanmasının ardından gözler yeni oluşturulacak yönetime çevrildi. AKP Kocaeli İl Teşkilatı’nın yeni yönetimi ile ilgili alınan önerilerin değerlendirme süreci hafta sonuna kadar bitecek ve yeni yönetim önümüzdeki hafta başı açıklanacak.
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AKP il yönetimi ile ilgili havuzda toplanan isimlerin değerlendirilme süreci devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “İl yönetimle ilgili değerlendirme sürecimiz bayram tatili nedeniyle biraz uzadı. Tatilin bitmesiyle hafta içerisinde değerlendirmelerimiz devam edecek. Özenle çalışılan bir liste olacak. Önümüzdeki haftanın başında yeni yönetim tamamen oluşmuş olacak.

YENİ VE ESKİ YÖNETİCİLER OLACAK

Yeni yönetimimizin içerisinde eskiden görev almış yöneticiler, bir önceki dönem yöneticilerinden, daha önce partimizde görev almış kişiler ve daha önce görev almamış isimler de yer alacak. Partimizin gençlik ve kadın kotalarına da bağımlı kalarak yeni bir yönetim oluşacak. Yönetimimizi oluşturduktan sonra birlik ve beraberlik içerisinde davamız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Bülent EKİNCİ

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