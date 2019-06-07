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Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşmasının TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacağı açıklanırken, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan konuya ilişkin çok konuşulacak bir açıklama geldi.
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Halk TV 'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına katılan Ongun, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınının TRT ekranlarında yayınlanacak olmasına ilişkin, "Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu'nun ve benim de haberim yok" açıklamasında bulundu.

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