Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması

"HABERİMİZ YOK"
Halk TV 'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına katılan Ongun, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınının TRT ekranlarında yayınlanacak olmasına ilişkin, "Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu'nun ve benim de haberim yok" açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz