Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması

"HABERİMİZ YOK"

Halk TV 'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına katılan Ongun, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınının TRT ekranlarında yayınlanacak olmasına ilişkin, "Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu'nun ve benim de haberim yok" açıklamasında bulundu.