Balıkhan bayram tatilinde

Av mevsiminin 15 Nisan tarihinde kapanması sonrası denizlerde yalnızca küçük kayıklarla av yapılıyor. Av sezonunun açık olduğu zamana göre balığa olan talep biraz düşse de vatandaşlar yine de balıktan vazgeçmiyor. 9 günlük bayram tatilinin başlaması sonrası Balıkhan’da da sakinlik mevcut. Bayram tatilinde Balıkhan’da yalnızca tek dükkan hizmet veriyor. Balıkhan’da açık olan tek dükkan Balıkçı Hamdi’ninçalışanlarından Murat Aydın bayram öncesi işlerin iyi olduğunu, bayram tatili dolayısıyla dükkanların kapalı olduğunu ve tatil sonrası açılacağını belirtti.

“İŞLER İYİYDİ”

Balıkhan’ın mevcut durumunu değerlendiren Balıkçı Hamdi çalışanı Murat Aydın, “Bayram dolayısıyla dükkanların hepsi kapalı. Bayram tatili bitince kepenklerini açacaklar. 15 Nisan’dan sonra av yasağı başladı. Küçük kayıklarla yapılan avlamalar 1 Eylül’e kadar devam edecek. Bayram öncesinde işlerimiz iyiydi. Bayram tatilinin bitmesinin sonrasında işlerin iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Ekin EKEN

Balıkhan’da fiyatlar şu şekilde:

Levrek 35, Çipura 35, Somon 90, Karides 40, Lüfer 30, Kefal 13, Sardalya 20, Sarıkanat 65, Sardalya 20, İstavrit 25, Mezgit 24, Barbun 30.