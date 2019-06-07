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CHP'li Andız: Yargı sürecini takip edeceğiz

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan’ın, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş’a saldırıda bulundukları iddiaları sonrası CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız yazılı bir açıklama yaptı.
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KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Andız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli Basınımızda çıkan ve Partimizin Mevcut İzmit Gençlik Kolları Başkanımız ve Önceki Dönem İzmit Gençlik Örgütü Başkanımız hakkındaki haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Öncelikle yaşanan bu olayın "siyasi" olarak yorumlanmasını doğru bulmadığımızı belirterek, yaşanan bu üzüntü verici olayda olayın tamamen dışında yer aldığı halde "tek taraflı" bilgi ile haber yaparak İzmit Gençlik Örgütleri Başkanımız Engin Akbulut'un hedef haline getirilmesinin yanlış olduğunu ifade etmek isteriz. Konunun takipçisi olan yargı süreci tamamlandığında kamuoyunun detaylı bir şekilde aydınlatılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

MAKAMLARIN  BİLİNCİNDEYİZ

Son olarak; Görev tanımlarımız açık ve net bellidir. Temsil ettiğimiz makamların bilincinde hareket ederek Millet İttifakı olarak hedeflerimize ulaşma gayretimiz, millet ve memleketten yana olan birlikteliğimiz şüphesiz ki el birliği ile devam edecektir. Memleket mücadelemizde ki gayretli ve özverili çalışmalarımız kişisel mevzularımızın önünde engel değil aksine ders çıkaracak nitelikte olacak ve daha güçlü ve azimli ilerlememizi sağlayacaktır.”

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Yorumlar

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Partiden - Neyin yargı süreci kardeşim. Olay belli taşıdığınız makamlar size çok geldi yapacak bir şey yok. Haydar abiniz ve Selam abinizin günahısınız siz kendi başınıza hiçsizniz zaten. Görevden alınmalı başka izahı yok.

Yanıtla . 0Beğen 07 Haziran 16:16

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