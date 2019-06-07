CHP'li Andız: Yargı sürecini takip edeceğiz

KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ
Andız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli Basınımızda çıkan ve Partimizin Mevcut İzmit Gençlik Kolları Başkanımız ve Önceki Dönem İzmit Gençlik Örgütü Başkanımız hakkındaki haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Öncelikle yaşanan bu olayın "siyasi" olarak yorumlanmasını doğru bulmadığımızı belirterek, yaşanan bu üzüntü verici olayda olayın tamamen dışında yer aldığı halde "tek taraflı" bilgi ile haber yaparak İzmit Gençlik Örgütleri Başkanımız Engin Akbulut'un hedef haline getirilmesinin yanlış olduğunu ifade etmek isteriz. Konunun takipçisi olan yargı süreci tamamlandığında kamuoyunun detaylı bir şekilde aydınlatılacağından kimsenin şüphesi olmasın.
MAKAMLARIN BİLİNCİNDEYİZ
Son olarak; Görev tanımlarımız açık ve net bellidir. Temsil ettiğimiz makamların bilincinde hareket ederek Millet İttifakı olarak hedeflerimize ulaşma gayretimiz, millet ve memleketten yana olan birlikteliğimiz şüphesiz ki el birliği ile devam edecektir. Memleket mücadelemizde ki gayretli ve özverili çalışmalarımız kişisel mevzularımızın önünde engel değil aksine ders çıkaracak nitelikte olacak ve daha güçlü ve azimli ilerlememizi sağlayacaktır.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Partiden - Neyin yargı süreci kardeşim. Olay belli taşıdığınız makamlar size çok geldi yapacak bir şey yok. Haydar abiniz ve Selam abinizin günahısınız siz kendi başınıza hiçsizniz zaten. Görevden alınmalı başka izahı yok.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.